Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обострение в Йемене

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщается в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

По его словам, главы дипведомств двух стран говорили о продолжающейся напряженности в Йемене и обсудили вопросы, оказывающие влияние на региональную безопасность и стабильность.

Саудовская Аравия ранее призвала ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска из республики в течение суток. После этого Минобороны ОАЭ заявило о сворачивании деятельность своих сил, выполнявших антитеррористические задачи в Йемене. Эмиратские власти также отвергли обвинения Саудовской Аравии в том, что они оказывали давление на сепаратистов из ЮПС для проведения военных операций у границ королевства.