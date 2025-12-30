Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обострение в Йемене

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 23:16
    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщается в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

    По его словам, главы дипведомств двух стран говорили о продолжающейся напряженности в Йемене и обсудили вопросы, оказывающие влияние на региональную безопасность и стабильность.

    Саудовская Аравия ранее призвала ОАЭ выполнить требование йеменских властей и вывести свои войска из республики в течение суток. После этого Минобороны ОАЭ заявило о сворачивании деятельность своих сил, выполнявших антитеррористические задачи в Йемене. Эмиратские власти также отвергли обвинения Саудовской Аравии в том, что они оказывали давление на сепаратистов из ЮПС для проведения военных операций у границ королевства.

    Rubio və Fərhan əl Səud Yəməndə vəziyyətin kəskinləşməsini müzakirə ediblər

