    Ərdoğan Küveyt, Qətər və Omana səfər edəcək

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 11:21
    Ərdoğan Küveyt, Qətər və Omana səfər edəcək

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 21-23 oktyabr tarixlərində Küveyt, Qətər və Omana rəsmi səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran məlumat verib.

    Bildirilib ki, Türkiyə lideri adıçəkilən ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərin və mövcud əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə görüşlər keçirəcək.

    Görüşlərdə regional hadisələrlə yanaşı, beynəlxalq məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılması nəzərdə tutulur.

    Səfərlər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi məqsədilə bir sıra sazişlərin imzalanması planlaşdırılır.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qətər Küveyt oman Türkiyə
    Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман
    Turkish President Erdoğan to visit Kuwait, Qatar, and Oman

