Постпред при НАТО: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путина

Соединенные Штаты намерены провести исчерпывающее изучение имеющихся разведывательных данных для расследования обстоятельств утверждаемой атаки украинских дронов на государственную резиденцию президента России Владимира Путина.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Мы собираемся докопаться до сути, изучив разведданные", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business, коснувшись соответствующего вопроса.

Уитэкер добавил, что подобное нападение Киева было бы "безрассудным" и явно не пошло бы на пользу усилиям по прекращению российско-украинской войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждения об атаке украинских дронов на резиденцию президента РФ в Новгородской области не является правдивым.

"Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, явно направленные на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента [США Дональда] Трампа для приближения мира. В данный момент российская сторона придумала, очевидно, фейковую историю о якобы ударе по какой-то резиденции российского лидера, чтобы получить оправдание для продолжения ударов по Украине, в том числе по Киеву, а также для отказа от необходимых шагов по завершению войны", - писал украинский лидер в своем Telegram-канале.