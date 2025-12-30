СМИ: Нетаньяху и Трамп договорились о дедлайне в 2 месяца для разоружения ХАМАС
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 23:03
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп вчера на встрече во Флориде договорились, что ХАМАС получит два месяца на разоружение.
Как передает Report, с таким утверждением выступила газета Israel Hayom.
Согласно изданию, они также согласовали практические критерии разоружения, одним из которых является уничтожение обширной сети туннелей под сектором Газа.
Отмечается, что Трамп пригрозил ХАМАС "адскими муками", если группировка не разоружится в "очень короткие сроки".
"ХАМАС получит очень мало времени на разоружение. Если они не разоружатся, как обещали... им придётся дорого за это заплатить", - заявил президент США.
