Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Нетаньяху и Трамп договорились о дедлайне в 2 месяца для разоружения ХАМАС

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 23:03
    СМИ: Нетаньяху и Трамп договорились о дедлайне в 2 месяца для разоружения ХАМАС

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп вчера на встрече во Флориде договорились, что ХАМАС получит два месяца на разоружение.

    Как передает Report, с таким утверждением выступила газета Israel Hayom.

    Согласно изданию, они также согласовали практические критерии разоружения, одним из которых является уничтожение обширной сети туннелей под сектором Газа.

    Отмечается, что Трамп пригрозил ХАМАС "адскими муками", если группировка не разоружится в "очень короткие сроки".

    "ХАМАС получит очень мало времени на разоружение. Если они не разоружатся, как обещали... им придётся дорого за это заплатить", - заявил президент США.

    ХАМАС Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху разоружение
    KİV: Netanyahu və Tramp HƏMAS-ın tərksilahı üçün iki aylıq müddət müəyyən ediblər

    Последние новости

    00:17

    В британской больнице 20-летний парень ранил ломом пять человек

    Другие страны
    00:00

    31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира

    Внутренняя политика
    23:44

    Постпред при НАТО: США изучат разведданные об атаке на резиденцию Путина

    Другие страны
    23:30

    Лидеры ЕС провели видеоконференцию по итогам визита Зеленского в США

    Другие страны
    23:20

    В сезоне 2025/2026 азербайджанской Премьер-лиги дебютировали более 100 игроков

    Футбол
    23:16

    Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обострение в Йемене

    Другие страны
    23:03

    СМИ: Нетаньяху и Трамп договорились о дедлайне в 2 месяца для разоружения ХАМАС

    Другие страны
    22:49

    СМИ: Эскалация между ОАЭ и Саудовской Аравией стала дипломатическим вызовом для США

    Другие страны
    22:32

    Уралоглу: Зангезурский коридор откроет Турции прямой выход к тюркским странам

    В регионе
    Лента новостей