Эрдоган посетит Египет для участия в "Саммите мира"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября поедет в Египет для участия в "Саммите мира" по Газе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global.

Подробности визита не разглашаются.

Отметим, что 13 октября в египетском городе Шарм-эль-Шейх состоится "Саммит мира" по вопросу прекращения огня в секторе Газа согласно предложенному американским лидером Дональдом Трампом мирному плану.