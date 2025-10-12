Эрдоган посетит Египет для участия в "Саммите мира"
- 12 октября, 2025
- 10:17
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября поедет в Египет для участия в "Саммите мира" по Газе.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global.
Подробности визита не разглашаются.
Отметим, что 13 октября в египетском городе Шарм-эль-Шейх состоится "Саммит мира" по вопросу прекращения огня в секторе Газа согласно предложенному американским лидером Дональдом Трампом мирному плану.
