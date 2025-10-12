Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Эрдоган посетит Египет для участия в "Саммите мира"

    В регионе
    • 12 октября, 2025
    • 10:17
    Эрдоган посетит Египет для участия в Саммите мира

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября поедет в Египет для участия в "Саммите мира" по Газе.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Global.

    Подробности визита не разглашаются.

    Отметим, что 13 октября в египетском городе Шарм-эль-Шейх состоится "Саммит мира" по вопросу прекращения огня в секторе Газа согласно предложенному американским лидером Дональдом Трампом мирному плану.

    Эрдоган
    Ərdoğan "Sülh Sammiti"ndə iştirak üçün Misirə səfər edəcək
    Erdogan to visit Egypt for Gaza peace summit

    Последние новости

    11:15
    Фото

    SOCAR провел мероприятие для детей шехидов и ветеранов

    Внутренняя политика
    11:12

    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

    Внешняя политика
    11:10

    Хакеры опубликовали данные 5,7 млн клиентов авиакомпании Qantas

    ИКТ
    11:04

    "Карабах" поднялся еще на 14 позиций в мировом рейтинге

    Футбол
    10:47

    Тренер сборной Сербии ушел в отставку

    Футбол
    10:37

    В Гяндже один из пострадавших при взрыве в жилом доме скончался в больнице

    Происшествия
    10:35

    Кац: Главной задачей после возвращения заложников будет уничтожение туннелей

    Другие страны
    10:17

    Эрдоган посетит Египет для участия в "Саммите мира"

    В регионе
    10:11

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Катару

    Внешняя политика
    Лента новостей