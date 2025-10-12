İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Ərdoğan "Sülh Sammiti"ndə iştirak üçün Misirə səfər edəcək

    Region
    • 12 oktyabr, 2025
    • 09:51
    Ərdoğan Sülh Sammitində iştirak üçün Misirə səfər edəcək

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzza ilə bağlı keçiriləcək "Sülh Sammiti"ndə iştirak üçün oktyabrın 13-də Misirə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Səfərin detalları barədə məlumat paylaşılmayıb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı "Sülh Sammiti" keçiriləcək.

