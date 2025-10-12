Ərdoğan "Sülh Sammiti"ndə iştirak üçün Misirə səfər edəcək
12 oktyabr, 2025
- 09:51
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzza ilə bağlı keçiriləcək "Sülh Sammiti"ndə iştirak üçün oktyabrın 13-də Misirə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Səfərin detalları barədə məlumat paylaşılmayıb.
Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı "Sülh Sammiti" keçiriləcək.
