Эрдоган показал прибывшему в Стамбул президенту ОАЭ турецкий электрокар Togg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал прибывшему в республику с рабочим визитом президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну турецкий электрокар Togg.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал прибывшему в республику с рабочим визитом президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну турецкий электрокар Togg.

Как передает Report со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, стороны провели переговоры за закрытыми дверями.

В Стамбуле в аэропорту имена Ататюрка Аль Нахайяна встречали также новый глава национальной разведки Ибрагим Калын и главный советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч. Там же прошла презентация Togg. Президент ОАЭ сел на водительское сиденье машины, осмотрел салон и спросил Эрдогана о технических особенностях машины.