Эрдоган подтвердил намерение встретиться с Путиным, Меркель и Макроном

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен встретиться в Стамбуле 5 марта с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне Эрдоган заявил, что лидеры Франции и ФРГ предложили его российскому коллеге Владимиру Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле.

"Я провёл телефонные переговоры с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу. Встретимся вместе 5 марта (в Стамбуле) и снова обсудим эту тему", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Измир. Трансляцию вел телеканал NTV.