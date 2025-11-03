Эрдоган: Планируем передать турецкой армии еще 250 танков "Алтай"
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 19:54
ВС Турции будет переданы еще 250 танков "Алтай".
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров.
По его словам, первая партия боевых танков уже передана в распоряжение турецкой армии:
"Мы поставили перед собой цель включить в инвентарь ВС еще 250 танков "Алтай" в течение следующих 6 лет".
Эрдоган также отметил, что Турция усиливает сотрудничество со своими европейскими союзниками в оборонной сфере.
Турецкий добавил, что национальный боевой самолет KAAN войдет в инвентарь Военно-воздушных сил Турции в установленные сроки.
