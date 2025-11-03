Ərdoğan: Türkiyə ordusunun istifadəsinə daha 250 "Altay" tankını verməyi planlaşdırırıq
Region
- 03 noyabr, 2025
- 19:45
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istifadəsinə daha 250 "Altay" tankının verilməsi nəzərdə tutulub.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra çıxışında deyib.
Onun sözlərinə görə, yerli döyüş tankının ilk partiyası Türkiyə orsunun istifadəsinə verilib:
"Biz növbəti altı il ərzində daha 250 "Altay" tankının Silahlı Qüvvələrin inventarına daxil etməyi hədəf kimi qarşımıza qoymuşuq".
Ərdoğan həmçinin bildirib ki, Türkiyə avropalı müttəfiqləri ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir:
"Milli döyüş təyyarəmiz olan "KAAN"ı müəyyənləşdirdiyimiz tarixdə Hərbi Hava Qüvvələrimizin inventarına daxil olacaq".
Son xəbərlər
19:56
Nepalda qar uçqunu nəticəsində həlak olan alpinistlərin sayı yeddi nəfərə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:52
"Beşiktaş"dan ayrılan futbolçu "Arsenal"ın məşqlərinə qatılırFutbol
19:51
"Amazon" və "OpenAI" 38 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıblarİKT
19:50
Foto
Azərbaycan və Rumıniya media sahəsində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi barədə razılığa gəlibMedia
19:45
Ərdoğan: Türkiyə ordusunun istifadəsinə daha 250 "Altay" tankını verməyi planlaşdırırıqRegion
19:41
Video
Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurubDigər ölkələr
19:26
Fidan: Türkiyə Yaxın Şərqdə sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini göstərəcəkDigər
19:19
Aİ Çinlə ixrac məhdudiyyətlərini müzakirə edir və əks tədbirləri nəzərdən keçirirDigər ölkələr
19:09