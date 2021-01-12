О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган: Основная цель – стать полноправным членом Евросоюза

Эрдоган: Основная цель – стать полноправным членом Евросоюза “Мы делим общую географию в течение тысячи лет, подпитываясь из одного и того же источника культуры. Как невозможно читать турецкую историю без Европы, так же невозможно понять историю Европы без Турции”.
В регионе
12 января 2021 г. 16:07
Эрдоган: Основная цель – стать полноправным членом Евросоюза
Реджеп Тайип Эрдоган
0 : 00
0 : 00

“Мы делим общую географию в течение тысячи лет, подпитываясь из одного и того же источника культуры. Как невозможно читать турецкую историю без Европы, так же невозможно понять историю Европы без Турции”.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с послами стран Евросоюза в Анкаре.

“Как народ, мы представляем наше будущее вместе с Европой. В этом смысле мы боремся за то, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза в течение почти 60 лет. Несмотря на двойные стандарты и несправедливость, с которыми мы сталкиваемся в этом процессе, мы никогда не отказывались от полноправного членства, которое является нашей главной целью”, - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Avropa İttifaqına üzv olmaq hədəfimizdən heç vaxt vaz keçməmişik"

Новости партнеров

Самое важное

Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
12 января 2021 г. 15:29
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
12 января 2021 г. 13:29
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
12 января 2021 г. 12:36
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
12 января 2021 г. 08:54
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
11 января 2021 г. 19:55
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
11 января 2021 г. 14:26
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
11 января 2021 г. 13:16
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
11 января 2021 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi