Эрдоган: Основная цель – стать полноправным членом Евросоюза

“Мы делим общую географию в течение тысячи лет, подпитываясь из одного и того же источника культуры. Как невозможно читать турецкую историю без Европы, так же невозможно понять историю Европы без Турции”.

“Мы делим общую географию в течение тысячи лет, подпитываясь из одного и того же источника культуры. Как невозможно читать турецкую историю без Европы, так же невозможно понять историю Европы без Турции”.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с послами стран Евросоюза в Анкаре.

“Как народ, мы представляем наше будущее вместе с Европой. В этом смысле мы боремся за то, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза в течение почти 60 лет. Несмотря на двойные стандарты и несправедливость, с которыми мы сталкиваемся в этом процессе, мы никогда не отказывались от полноправного членства, которое является нашей главной целью”, - подчеркнул он.