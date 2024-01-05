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Эрдоган обсудил с Зеленским зерновой коридор

Эрдоган обсудил с Зеленским зерновой коридор Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
5 января 2024 г. 22:24
Эрдоган обсудил с Зеленским зерновой коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности война Украины и России. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир. Он, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира на Украине", - говорится в тексте.

Эрдоган также указал, что важно, чтобы зерновой коридор был реструктурирован и снова работал. По его словам, он продолжает направленные на это дипломатические контакты. Турецкий лидер добавил, что в Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zelenski ilə taxıl dəhlizini müzakirə edib

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