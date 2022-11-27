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Эрдоган: Никто не может помешать нам победить на выборах 2023 года

Эрдоган: Никто не может помешать нам победить на выборах 2023 года Никто не может помешать нам одержать самую большую победу в нашей истории на выборах 2023 года.
В регионе
27 ноября 2022 г. 19:40
Эрдоган: Никто не может помешать нам победить на выборах 2023 года

Никто не может помешать нам одержать самую большую победу в нашей истории на выборах 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не будем благодарить мировых баронов и головорезов-империалистов, пытающихся подавить наш народ всеми средствами, от финансов до терроризма. Никто не сможет помешать нам одержать самую большую победу в нашей истории на выборах 2023 года", - заявил Р.Т.Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция уполномочена принимать соответствующие меры за пределами своих границ в районах, отведенных для ее собственной безопасности.

"Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом", - добавил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "2023-cü il seçkilərində qələbə qazanmağımıza heç kim mane ola bilməz"

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