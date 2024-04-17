Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговоры с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Стамбуле в конце этой недели.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговоры с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Стамбуле в конце этой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду издание "Сабах".

"В выходные я приму лидера движения за дело палестинцев. Мы обсудим ряд вопросов", - сказал Эрдоган во время выступления в турецком парламенте.

По данным издания, переговоры пройдут в субботу, 20 апреля.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан отправился во вторник в Катар на переговоры с властями эмирата и руководством ХАМАС.