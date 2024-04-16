Турция проведет переговоры с ХАМАС и возобновит усилия в рамках Контактной группы по Газе

Турция активизирует усилия по урегулированию в секторе Газа, с этой целью глава МИД Хакан Фидан отправляется во вторник в Катар на переговоры с властями эмирата и руководством радикального палестинского движения ХАМАС.

Турция активизирует усилия по урегулированию в секторе Газа, с этой целью глава МИД Хакан Фидан отправляется во вторник в Катар на переговоры с властями эмирата и руководством радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hürriyet.

Также турецкая сторона намерена реанимировать деятельность Контактной группы Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств по Газе.

О необходимости активизации усилий исламского мира для сдерживания Израиля в телефонном разговоре с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в понедельник сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Издание отмечает, что западные страны, "хоть и стоят за Израилем, опасаются нанесения им ответного удара [по Ирану], поэтому выражают свою обеспокоенность Турции".

Телеканал Al Jazeera сообщил ранее со ссылкой на неназванного американского чиновника о том, что Израиль в качестве военного ответа может нанести удары по целям в глубине территории Ирана. По словам источника телеканала, потенциальный ответ Израиля на атаку со стороны Ирана может быть направлен не на эскалацию напряженности, а скорее на демонстрацию своих военных возможностей.