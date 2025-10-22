Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Омане.

Как сообщает Report, турецкого лидера официально принял султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид во дворце Аль-Алам.

Президент Эрдоган ранее посетил Катар. В рамках визита между Турция и Катар подписали четыре соглашения в различных направлениях.

Отметим, что президент Турции вчера отправился в трехдневное турне по странам Персидского залива, включающее Кувейт, Катар и Оман.