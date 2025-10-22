Эрдоган находится с визитом в Омане
В регионе
- 22 октября, 2025
- 19:20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Омане.
Как сообщает Report, турецкого лидера официально принял султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид во дворце Аль-Алам.
Президент Эрдоган ранее посетил Катар. В рамках визита между Турция и Катар подписали четыре соглашения в различных направлениях.
Отметим, что президент Турции вчера отправился в трехдневное турне по странам Персидского залива, включающее Кувейт, Катар и Оман.
Последние новости
20:20
СМИ: Глава МИД Аргентины подал в отставкуДругие страны
20:13
В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентовВнешняя политика
20:09
В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня ВенгрииKультурная политика
19:55
Али Гусейнли награжден орденом ВенгрииВнешняя политика
19:55
Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрьВнешняя политика
19:51
Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд "Атлетик" и "Карабах"Футбол
19:49
Посол Венгрии: Готовимся к очередной сессии стратегического диалога с АзербайджаномВнешняя политика
19:43
39-летний мужчина утонул в Мингячевирском водоканалеПроисшествия
19:43