США внесли в санкционные списки по Венесуэле нефтяные танкеры и несколько фирм

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 01:56
    Власти США внесли в санкционные списки, касающиеся Венесуэлы, четыре компании и столько же нефтяных танкеров.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

    Как в нем отмечается, ведомство "ввело санкции в отношении четырех компаний за работу в нефтяном секторе Венесуэлы и отнесло к заблокированной собственности четыре связанные с ними нефтяных танкера". По утверждению ведомства, эти фирмы и суда связаны с транспортировкой и продажей венесуэльской нефти.

    Рестрикции будут действовать против китайских компаний Aries Global Investment Ltd, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd и Winky International Limited. Кроме того, ограничительные меры вводятся против нефтяных танкеров Della и Valiant под китайским флагом, Nord Star под флагом Панамы и Rosalind под флагом Гвинеи. Включение в санкционный список означает, в частности, замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

    США Венесуэла санкции

    Лента новостей