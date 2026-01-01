Трамп: Нацгвардию США выведут из Лос-Анджелеса, Портленда и Чикаго

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 01 января, 2026
    • 02:19
    Вашингтонская администрация прекратит задействовать Национальную гвардию для поддержания порядка в городах Лос-Анджелес (штат Калифорния), Портленд (штат Орегон) и Чикаго (штат Иллинойс).

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    "Мы выводим Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, несмотря на то, что уровень преступности в этих городах значительно снизился благодаря присутствию там этих патриотов, и лишь благодаря этому", - отметил американский лидер. "Портленд, Лос-Анджелес и Чикаго пропали бы без вмешательства федеральных властей. Мы вернемся, возможно, в совсем иной и более решительной форме, когда преступность вновь станет расти. Это лишь вопрос времени", - добавил он.

    Трамп также подчеркнул: "Трудно поверить, что мэры и губернаторы из числа демократов, являющиеся крайне некомпетентными, хотят, чтобы мы ушли, особенно с учетом огромных успехов, которых мы достигли".

    Лента новостей