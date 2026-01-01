США заявили, что атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Военные США нанесли удары по трем судам в международных водах в восточной части Тихого океана, которые использовалось членами наркокартелей.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

    "Разведка подтвердила, что суда шли по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и перегружали наркотики. В результате атаки убиты три человека", - говорится в сообщении командования.

    В Южном командовании ВС США указали, что трое убитых находились на одном из судов, еще два человека покинули две другие лодки и отплыли от них, после чего военные потопили суда и известили Береговую охрану США для поиска и спасения людей.

    Объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удары 30 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета.

    Лента новостей