    В Сирии террорист устроил взрыв у блокпоста, есть погибший

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 03:57
    В Сирии террорист устроил взрыв у блокпоста, есть погибший

    Один сотрудник полиции погиб, несколько получили ранения в результате теракта в центре города Алеппо на западе Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

    По его информации, взрыв был произведен террористом-смертником. Он был нацелен на полицейский патруль в центральном районе города. Начато расследование, место происшествия оцеплено силами безопасности.

