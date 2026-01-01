В Сирии террорист устроил взрыв у блокпоста, есть погибший
- 01 января, 2026
- 03:57
Один сотрудник полиции погиб, несколько получили ранения в результате теракта в центре города Алеппо на западе Сирии.
Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.
По его информации, взрыв был произведен террористом-смертником. Он был нацелен на полицейский патруль в центральном районе города. Начато расследование, место происшествия оцеплено силами безопасности.
