В Сирии террорист устроил взрыв у блокпоста, есть погибший

Один сотрудник полиции погиб, несколько получили ранения в результате теракта в центре города Алеппо на западе Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

По его информации, взрыв был произведен террористом-смертником. Он был нацелен на полицейский патруль в центральном районе города. Начато расследование, место происшествия оцеплено силами безопасности.