В Ханкенде организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
Внутренняя политика
- 01 января, 2026
- 00:58
В Ханкенди, а также в районах Агдере и Ходжалы организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как передает Report, мероприятия привлекли внимание жителей и украсили небо города яркими огнями, оставив незабываемые впечатления у горожан.
Во время праздника общественный порядок и безопасность были обеспечены на высоком уровне.
Отметим, что празднование Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира в Ханкенди, который был освобожден от оккупации, рассматривается как символ силы Азербайджанского государства, единства и солидарности народа, а также вечного суверенитета на этих землях.
