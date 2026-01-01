Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Кыргызстан, который в 2026 году в четвертый раз станет председателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), планирует активно развивать финансовые механизмы организации и способствовать улучшению ее инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, комментируя переход председательства в ШОС к его стране.

    "Председательство Кыргызстана пройдет под лозунгом '25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию'. Приоритетом станет реализация потенциала экономического сотрудничества. В этом контексте Кыргызстан предлагает ускорить решение вопроса по учреждению действенного финансового механизма организации, включая создание Банка развития ШОС, Фонда развития и Инвестиционного фонда, способствующих региональной экономической интеграции", - сказал Жапаров.

    Кроме того, республика намерена сосредоточить внимание на транспортно-логистических и инфраструктурных вопросах. Президент отметил, что Кыргызстан предложит развивать многостороннее сотрудничество по созданию благоприятных условий для международных автомобильных и железнодорожных перевозок, включая создание новых транспортных маршрутов и эффективное использование транзитно-транспортного потенциала государств-членов ШОС.

