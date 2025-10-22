Ərdoğan Omanda səfərdədir
- 22 oktyabr, 2025
- 19:07
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Omanda səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyə liderini Oman Sultanı Heysem bin Tarık Al Alam Sarayında rəsmi törənlə qarşılayıb.
R.T.Ərdoğan bundan öncə Qətərdə səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Türkiyə ilə Qətər arasında müxtəlif sahələr üzrə 4 sənəd imzalanıb.
Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti ötən gün Küveyt, Qətər və Omanı əhatə edən üçgünlük Körfəz səfərinə çıxıb.
