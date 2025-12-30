Ünvanlı sosial yardım alan ailələrə birdəfəlik maddi yardım ödənilib
Sosial müdafiə
- 30 dekabr, 2025
- 11:05
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə ünvanlı sosial yardım alan ailələrin hər birinə 200 manat birdəfəlik maddi yardımın ödənişi təmin edilib.
Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, maddi yardımın ödənişi Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən baş tutub.
Birdəfəlik maddi yardımları nazirliyin tabeliyində olan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) qeyd edilən ailələrin hesablarına köçürüb.
Ödənişlər ümumilikdə 76 min 103 ailəni (337932 nəfər ailə üzvü) əhatə edib.
Beləliklə, dekabr ayı üzrə bütün sosial ödənişlər başa çatdırılıb.
Son xəbərlər
11:32
Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 1 milyard dolları ötübMaliyyə
11:29
Fərhad Məmmədov: Aİ hazırda TRIPP layihəsinin birbaşa parçası olmaq istəmirXarici siyasət
11:28
Bakıda 27 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıbHadisə
11:24
Foto
Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 115 mənzil verilibSosial müdafiə
11:24
Video
Bakıda qumbara və partladıcılar aşkar olunubDigər
11:18
Video
Ordubadda qarın hündürlüyü 40 sm-ə çatıbEkologiya
11:17
FHN hava şəraitiBu b ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edibDaxili siyasət
11:11
Foto
Azərbaycan MDB Hökümətlərarası Feldyeger Rabitəsinin Koordinasiya Şurasının iclasına qatılıbİKT
11:11
Foto