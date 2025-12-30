В Азербайджане малоимущим семьям выплачена единовременная материальная помощь
Социальная защита
- 30 декабря, 2025
- 11:11
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года каждой семье, получающей адресную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, обеспечена выплата единовременной материальной помощи в размере 200 манатов.
Как сообщает Report, Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) уже завершил перечисление единовременной материальной помощи на банковские счета указанных семей.
Единовременная материальная помощь охватила в общей сложности 76103 семьи (337932 человека - члены семей).
