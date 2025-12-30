İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Roma" 2025-ci ildə A Seriyası təmsilçiləri arasında ən çox qələbə qazanan komanda olub

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 11:05
    Roma 2025-ci ildə A Seriyası təmsilçiləri arasında ən çox qələbə qazanan komanda olub

    "Roma" 2025-ci ildə İtaliya A Seriyası təmsilçiləri arasında ən çox qələbə qazanan komanda olub.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, paytaxt klubu ili 26 qələbə ilə başa vurub.

    "Roma" A Seriyasında dördüncü dəfədir ki, il ərzində 25-dən çox qələbə qazanıb. Komanda 2006 və 2016-cı illərdə 26, 2017-ci ildə isə 28 qələbə qazanıb.

    Roma klubu 2025-ci ildə ümumilikdə 82 xal toplayıb. Can Pyero Qasperininin rəhbərlik etdiyi kollektiv bu göstəricidə "İnter" (77 xal) və "Napoli"ni (75 xal) üstələyiblər.

    Qeyd edək ki, "Roma" İtaliya A Seriyasında 17 oyundan sonra 33 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    "Roma" "İnter" klubu "Napoli" klubu İtaliya A Seriyası Can Pyero Qasperini

    Son xəbərlər

    11:32

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 1 milyard dolları ötüb

    Maliyyə
    11:29

    Fərhad Məmmədov: Aİ hazırda TRIPP layihəsinin birbaşa parçası olmaq istəmir

    Xarici siyasət
    11:28

    Bakıda 27 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:24
    Foto

    Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 115 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    11:24
    Video

    Bakıda qumbara və partladıcılar aşkar olunub

    Digər
    11:18

    Ordubadda qarın hündürlüyü 40 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    11:17

    FHN hava şəraitiBu b ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Daxili siyasət
    11:11
    Foto

    Azərbaycan MDB Hökümətlərarası Feldyeger Rabitəsinin Koordinasiya Şurasının iclasına qatılıb

    İKT
    11:11
    Foto

    Sahil Babayev: "Azərbaycan boksçuları yarışlarda ötən ilə nisbətən 50 faiz çox medal qazanıblar"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti