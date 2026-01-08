Azərbaycan milli parklarında "açıq qapı" günü keçiriləcək
- 08 yanvar, 2026
- 15:36
Azərbaycan milli parklarında yanvarın 11-də Ümumdünya Qoruqlar və Milli Parklar Günü ilə əlaqədar "açıq qapı" günü keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Açıq qapı" günündə ziyarətçilər Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən milli parklara gedə bilərlər.
Xatırladaq ki, 11 yanvar - Ümumdünya Qoruqlar və Milli Parklar Günü Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun təşəbbüsü ilə 1997-ci ildən etibarən hər il qeyd olunur. Bu günün əsas məqsədi milli parklar və dövlət təbiət qoruqlarının biomüxtəlifliyin mühafizəsi, təbii ekosistemlərin qorunması və ekoloji tarazlığın təmin olunmasındakı əvəzsiz rolunu vurğulamaq, eyni zamanda, cəmiyyətin ətraf mühitə məsuliyyətli münasibətini təşviq etməkdir.