İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    FHN hava şəraitiBu b ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 11:17
    FHN hava şəraitiBu b ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, müraciətdə yaxın günlərdə bir sıra ərazilərdə yağıntılı və soyuq hava şəraitinin davam edəcəyi, əsasən dağlıq rayonlara qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, bəzi yerlərdə güclü külək əsəcəyinin proqnozlaşdırıldığı bildirilib.

    Bu səbəbdən nazirlik müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb:

    "Soyuq hava şəraiti qaz və elektrik qızdırıcı cihazlarından istifadənin xeyli artmasına səbəb olduğundan bu cihazlardan istifadə zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Nasaz, qeyri-standart və ya kustar üsulla hazırlanmış qızdırıcı cihazlardan istifadə edilməməli, elektrik şəbəkəsi həddindən artıq yüklənməməli, işlək vəziyyətdə olan qızdırıcı cihazlar nəzarətsiz qoyulmamalıdır".

    Vurğulanıb ki, xüsusilə, dağlıq ərazilərdə yaşayan, eləcə də dağlara səfər edən vətəndaşlar şaxtalı havada mümkün qədər yaşayış məntəqəsini tərk etməməli, belə bir zərurət yarandıqda hərəkət istiqaməti barədə yaxınlarını əvvəlcədən məlumatlandırmalı, avtomobilin texniki göstəricilərinin fəslə uyğunluğu və kifayət qədər yanacaq ehtiyatı təmin edilməlidir.

    "Qar uçqunu ehtimalı olan yerlərdən, o cümlədən dik yamaclardan kənar gəzmək və günün qaranlıq vaxtına qalmadan yaşayış məntəqəsinə geri dönmək tövsiyə olunur. Bundan başqa, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir", - müraciətdə qeyd olunub.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Əhaliyə Müraciət Hava şəraiti

    Son xəbərlər

    11:32

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkətinin qeyri-neft ixracı 1 milyard dolları ötüb

    Maliyyə
    11:29

    Fərhad Məmmədov: Aİ hazırda TRIPP layihəsinin birbaşa parçası olmaq istəmir

    Xarici siyasət
    11:28

    Bakıda 27 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:24
    Foto

    Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 115 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    11:24
    Video

    Bakıda qumbara və partladıcılar aşkar olunub

    Digər
    11:18

    Ordubadda qarın hündürlüyü 40 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    11:17

    FHN hava şəraitiBu b ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Daxili siyasət
    11:11
    Foto

    Azərbaycan MDB Hökümətlərarası Feldyeger Rabitəsinin Koordinasiya Şurasının iclasına qatılıb

    İKT
    11:11
    Foto

    Sahil Babayev: "Azərbaycan boksçuları yarışlarda ötən ilə nisbətən 50 faiz çox medal qazanıblar"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti