МЧС обратился к населению в связи с непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями.

Как сообщает Report, министерство призвало население строго соблюдать соответствующие правила безопасности, учитывая, что в ближайшие дни на территории страны сохранится дождливая и холодная погода со снегопадом, главным образом в горных регионах, местами будет дуть сильный ветер.

Отмечено, что холодная погода привела к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. "При их использовании необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра", - говорится в обращении.

Гражданам, особенно проживающим или временно находящимся в горных регионах, следует по возможности не покидать места жительства в морозную погоду, а в случае такой необходимости - заранее сообщать родственникам о своем направлении и убедиться, что технические характеристики автомобиля соответствуют сезону и есть достаточный запас топлива.

В ведомстве призвали граждан избегать мест, где есть риск схода лавин, особенно крутых склонов. В случае схода лавины следует укрыться под ближайшим выступом скалы.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Принимая во внимание трудности, связанные с ликвидацией пожаров в условиях сильного ветра, министерство рекомендовало строго соблюдать правила пожарной безопасности.