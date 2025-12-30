Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МЧС обратился к населению в связи с непогодой

    Внутренняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 11:40
    МЧС обратился к населению в связи с непогодой

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями.

    Как сообщает Report, министерство призвало население строго соблюдать соответствующие правила безопасности, учитывая, что в ближайшие дни на территории страны сохранится дождливая и холодная погода со снегопадом, главным образом в горных регионах, местами будет дуть сильный ветер.

    Отмечено, что холодная погода привела к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. "При их использовании необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра", - говорится в обращении.

    Гражданам, особенно проживающим или временно находящимся в горных регионах, следует по возможности не покидать места жительства в морозную погоду, а в случае такой необходимости - заранее сообщать родственникам о своем направлении и убедиться, что технические характеристики автомобиля соответствуют сезону и есть достаточный запас топлива.

    В ведомстве призвали граждан избегать мест, где есть риск схода лавин, особенно крутых склонов. В случае схода лавины следует укрыться под ближайшим выступом скалы.

    Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Принимая во внимание трудности, связанные с ликвидацией пожаров в условиях сильного ветра, министерство рекомендовало строго соблюдать правила пожарной безопасности.

    МЧС непогода снег обращение к гражданам
    FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Последние новости

    12:31

    Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в войне с Россией

    Другие страны
    12:29

    ММ ратифицировал соглашение о безвизе для дипломатических и служебных паспортов с Угандой

    Милли Меджлис
    12:22

    Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление Украины

    Другие страны
    12:13

    МИД: Позиция Азербайджана относительно политики единого Китая неизменна

    Внешняя политика
    12:05

    ММ ратифицировал соглашение Азербайджана и Сомали о безвизе для владельцев диппаспортов

    Милли Меджлис
    12:04

    Лукашенко в преддверии Нового года помиловал свыше 20 человек

    В регионе
    12:04

    АБР: Доходы Азербайджана от электронной коммерции к 2028 году приблизятся к $3,5 млрд

    Финансы
    12:02

    В Азербайджане арестована женщина за пропаганду наркотиков в соцсети

    Происшествия
    12:01

    В Турции задержаны более 300 подозреваемых в связях с ИГИЛ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей