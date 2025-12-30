İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ekologiya
    • 30 dekabr, 2025
    • 11:18
    Ordubadda qarın hündürlüyü 40 sm-ə çatıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 40 sm-ə çatıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Ordubad rayonun yüksək dağlıq ərazilərində (3000 m) qarın hündürlüyü 40, Parağaçaq Qar Uçqunu Stansiyasında 18 sm qeydə alınıb.

    Naxçıvan Ordubad rayonu qar

