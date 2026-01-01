В Грузии заявили, что 2026 год станет новой точкой отсчета в развитии страны

Для Грузии 2026 год станет новой точкой отcчета и началом нового этапа развития государства.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая с новогодним обращением.

"Наступает новый, 2026 год. Мы его встречаем с большими надеждами и новой энергией. Это будет год, который станет новой точкой отсчета. В этот год мы постепенно, спокойно, осмысленно должны начать новый этап строительства. Это строительство должно основываться на нашем историческом наследии и в то же время обеспечивать четкую национальную идентичность в соответствии с эпохой", - заявил Папуашвили.

"Мир должен ясно понять, кто мы, где находимся, что нами движет, что мы защищаем и что строим. Все должны знать, кем мы были вчера, кем являемся сегодня и кем будем завтра", - отметил спикер парламента.