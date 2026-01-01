Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Грузии заявили, что 2026 год станет новой точкой отсчета в развитии страны

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 01:23
    В Грузии заявили, что 2026 год станет новой точкой отсчета в развитии страны

    Для Грузии 2026 год станет новой точкой отcчета и началом нового этапа развития государства.

    Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая с новогодним обращением.

    "Наступает новый, 2026 год. Мы его встречаем с большими надеждами и новой энергией. Это будет год, который станет новой точкой отсчета. В этот год мы постепенно, спокойно, осмысленно должны начать новый этап строительства. Это строительство должно основываться на нашем историческом наследии и в то же время обеспечивать четкую национальную идентичность в соответствии с эпохой", - заявил Папуашвили.

    "Мир должен ясно понять, кто мы, где находимся, что нами движет, что мы защищаем и что строим. Все должны знать, кем мы были вчера, кем являемся сегодня и кем будем завтра", - отметил спикер парламента.

    Грузия Шалва Папуашвили развитие

    Последние новости

    02:40

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    02:19

    Трамп: Нацгвардию США выведут из Лос-Анджелеса, Портленда и Чикаго

    Другие страны
    01:56

    США внесли в санкционные списки по Венесуэле нефтяные танкеры и несколько фирм

    Другие страны
    01:24
    Фото

    В Азербайджане родился первый ребенок в новом году

    Другие
    01:23

    В Грузии заявили, что 2026 год станет новой точкой отсчета в развитии страны

    Другие страны
    00:58
    Фото

    В Ханкенди организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

    Внутренняя политика
    00:30

    Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 года

    Медиа
    00:27
    Фото

    В Баку организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

    Внутренняя политика
    00:07

    Президент Азербайджана: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

    Внутренняя политика
    Лента новостей