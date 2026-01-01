Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане родился первый ребенок в новом году

    Другие
    • 01 января, 2026
    • 01:24
    В Азербайджане родился первый ребенок в новом году

    В Азербайджане родился первый ребенок в 2026 году.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 в семье Гульмамедовых, жителей города Нахчыван, родился мальчик.

    Отметим, что новорожденный весом 2,6 кг, совершенно здоров.

    новорожденый Нахчыван
    Фото
    Azərbaycanda 2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlib

    Последние новости

    02:40

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    02:19

    Трамп: Нацгвардию США выведут из Лос-Анджелеса, Портленда и Чикаго

    Другие страны
    01:56

    США внесли в санкционные списки по Венесуэле нефтяные танкеры и несколько фирм

    Другие страны
    01:24
    Фото

    В Азербайджане родился первый ребенок в новом году

    Другие
    01:23

    В Грузии заявили, что 2026 год станет новой точкой отсчета в развитии страны

    Другие страны
    00:58
    Фото

    В Ханкенди организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

    Внутренняя политика
    00:30

    Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 года

    Медиа
    00:27
    Фото

    В Баку организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

    Внутренняя политика
    00:07

    Президент Азербайджана: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

    Внутренняя политика
    Лента новостей