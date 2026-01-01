В Азербайджане родился первый ребенок в новом году
Другие
01 января, 2026
- 01:24
В Азербайджане родился первый ребенок в 2026 году.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 в семье Гульмамедовых, жителей города Нахчыван, родился мальчик.
Отметим, что новорожденный весом 2,6 кг, совершенно здоров.
