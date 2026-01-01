Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану Другие страны

Трамп: Нацгвардию США выведут из Лос-Анджелеса, Портленда и Чикаго Другие страны

США внесли в санкционные списки по Венесуэле нефтяные танкеры и несколько фирм Другие страны

Фото В Азербайджане родился первый ребенок в новом году Другие

В Грузии заявили, что 2026 год станет новой точкой отсчета в развитии страны Другие страны

Фото В Ханкенди организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Внутренняя политика

Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 года Медиа

