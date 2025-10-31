Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Эрдоган: Надеюсь, что Россия и Украина в ближайшее время придут к общему знаменателю

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 19:16
    Эрдоган: Надеюсь, что Россия и Украина в ближайшее время придут к общему знаменателю

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Россия и Украина смогут достичь компромисса в ближайшем будущем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом турецкий лидер заявил на церемонии открытия IX Форума TRT World на тему "Глобальная реконструкция: От старого порядка к новым реалиям" в Стамбуле.

    Он подчеркнул, что Турция взяла на себя ответственность за справедливое и постоянное мирное решение российско-украинской войны, которая продолжается уже 4 года:

    "На встречах как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским мы выразили нашу решимость оказать всяческую поддержку для перемирия, а затем для прочного мира. Надеюсь, что в ближайшем будущем между сторонами будет найден компромисс, который откроет путь для двух соседних народов снова жить в условиях мира. Турция сделает для этого все возможное".

    Ərdoğan: Rusiya ilə Ukraynanın yaxın müddətdə ortaq məxrəcə gələcəyinə ümid edirəm

