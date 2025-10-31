İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Ərdoğan: Rusiya ilə Ukraynanın yaxın müddətdə ortaq məxrəcə gələcəyinə ümid edirəm

    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 18:49
    Ərdoğan: Rusiya ilə Ukraynanın yaxın müddətdə ortaq məxrəcə gələcəyinə ümid edirəm

    Türkiyə Prezidentin Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya ilə Ukraynanın yaxın müddətdə ortaq məxrəcə gələcəyinə inandığını bildirib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bunu İstanbulda "Qlobal Yenidənqurma: Köhnə Nizamdan Yeni Reallıqlara" mövzusunda keçirilən IX TRT World Forumunun açılış mərasimində deyib.

    O bildirib ki, Türkiyə artıq dörd ildir davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ədalətli və daimi sülh yolu ilə həlli üçün məsuliyyəti öz üzərimizə götürüb:

    "Həm Rusiya lideri Vladimir Putin, həm də ukraynalı həmkarım Volodimir Zelenski ilə görüşlərimizdə biz atəşkəs və daha sonra davamlı sülh üçün hər cür dəstəyi vermək əzmində olduğumuzu bildirdik. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə tərəflər arasında kompromis tapılacaq, iki qonşu xalqın yenidən sülh şəraitində yaşamasına yol açılacaq. Türkiyə bunun üçün əlindən gələn hər şeyi edəcək".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya Ukrayna müharibə
    Эрдоган: Надеюсь, что Россия и Украина в ближайшее время придут к общему знаменателю

    Son xəbərlər

    19:50

    Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionu olub

    Fərdi
    19:38
    Foto

    Slovakiya səfiri diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini əhəmiyyətli adlandırıb

    Xarici siyasət
    19:36

    FIFA İntizam Komitəsi İsveç Futbol Assosiasiyasını cərimələyib

    Futbol
    19:22

    Türkiyəli nazir müavini Azərbaycanda səfərdədir

    Region
    19:11

    TİKA Mərdəkan qalasının bərpa işləri ilə bağlı layihə həyata keçirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    18:57

    Balakənin sabiq icra başçısı barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    18:57

    Ermənistan XİN başçısının həyat yoldaşı Azərbaycanla əlaqədar komissiyanın tərkibinə daxil edilib

    Region
    18:55

    İsmayıllıda rayonun adı yazılmış memarlıq kompozisiyasının sökülməsinin səbəbi açıqlanıb

    Hadisə
    18:54

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "İmişli"yə qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti