Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество признать Северный Кипр, установив с этим государством политические, дипломатические и экономические связи.

Как сообщает Report, об этом он заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Турецкий лидер подчеркнул, что международный статус кипрско-турецкого народа должен быть подтвержден и изоляции должен быть положен конец.

По его словам, Анакара хочет, чтобы существующие проблемы в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря были решены на основе добрососедских отношений и в соответствии с международным правом.

"Наше предложение о Конференции по Восточному Средиземноморью внесет вклад в создание общей платформы", - добавил Эрдоган.