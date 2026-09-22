Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 20:58
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество признать Северный Кипр, установив с этим государством политические, дипломатические и экономические связи.
Как сообщает Report, об этом он заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Турецкий лидер подчеркнул, что международный статус кипрско-турецкого народа должен быть подтвержден и изоляции должен быть положен конец.
По его словам, Анакара хочет, чтобы существующие проблемы в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря были решены на основе добрососедских отношений и в соответствии с международным правом.
"Наше предложение о Конференции по Восточному Средиземноморью внесет вклад в создание общей платформы", - добавил Эрдоган.
Последние новости
13:06
Фото
Видео
Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе ReportКарабах
13:02
Фото
В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНОРелигия
13:00
Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"В регионе
13:00
Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для ВенгрииДругие страны
12:59
Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II кварталеФинансы
12:56
"Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услугЭнергетика
12:46
Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите КаспияВнешняя политика
12:42
Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет градЭкология
12:38