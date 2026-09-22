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    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 20:58
    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество признать Северный Кипр, установив с этим государством политические, дипломатические и экономические связи.

    Как сообщает Report, об этом он заявил во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Турецкий лидер подчеркнул, что международный статус кипрско-турецкого народа должен быть подтвержден и изоляции должен быть положен конец.

    По его словам, Анакара хочет, чтобы существующие проблемы в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря были решены на основе добрососедских отношений и в соответствии с международным правом.

    "Наше предложение о Конференции по Восточному Средиземноморью внесет вклад в создание общей платформы", - добавил Эрдоган.

    Реджеп Тайип Эрдоган Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) Турция Генеральная Ассамблея ООН
    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib
    Erdoğan calls on international community to recognize Northern Cyprus

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