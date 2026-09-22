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    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 20:12
    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Türkiyə Egey və Şərqi Aralıq dənizində mövcud məsələlərin mehriban qonşuluq münasibətləri əsasında və beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə həll olunmasını istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Şərqi Aralıq dənizi Konfransı təklifimiz müştərək bir zəmin yaradılmasına töhfə verəcək. Bu vəsilə ilə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyalarında etdiyim çağırışı bu gün bir daha təkrarlayıram:

    Kipr türk xalqının suveren bərabərliyi və bərabər beynəlxalq statusu təsdiq edilməli, məruz qaldığı qeyri-insani təcridə artıq son qoyulmalıdır", - o bildirib.

    Ərdoğan beynəlxalq ictimaiyyəti Şimali Kipri tanımağa və bu dövlətlə siyasi, diplomatik və iqtisadi əlaqələr təsis etməyə dəvət edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şimali Kipr
    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать ТРСК

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