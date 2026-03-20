Эрдоган: Мы ищем пути урегулирования конфликтов в регионе
В регионе
- 20 марта, 2026
- 19:19
Турция дипломатическими путями ищет выход из конфликтов в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии государственной больницы в Ризе.
"Наряду с этим, мы стараемся удержать Турцию в стороне от региональных войн, которые происходят в настоящее время", - отметил Эрдоган.
Отметим, что больница, в открытии которой принял участие Эрдоган, построена на территории площадью 36 тысяч квадратных метров и состоит из двух корпусов. Введtнная в эксплуатацию больница рассчитана на 100 койко-мест.
