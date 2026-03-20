İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ərdoğan: Bölgədəki münaqişələrə çıxış yolu axtarırıq

    Region
    • 20 mart, 2026
    • 18:56
    Ərdoğan: Bölgədəki münaqişələrə çıxış yolu axtarırıq

    Türkiyə diplomatik yollarla bölgədəki münaqişələrə çıxış yolu axtarır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rizedə dövlət xəstəxanasının açılışında deyib.

    "Bununla yanaşı, Türkiyəni hazırda yaşanan regional savaşlardan uzaq tutmağa çalışırıq",- Ərdoğan bildirib.

    Qeyd edək ki, Ərdoğanın açılışında iştirak etdiyi xəstəxana 36 min kvadratmetr ərazidə inşa edilib və iki korpusdan ibarətdir. İstifadəyə verilən xəstəxana 100 çarpayı tutumuna malikdir.

    Son xəbərlər

    19:02
    Mistik hadisələr, vahiməli yol, qəbiristanlıqdan gələn işıq: ruhların da bayram etdiyi məşhur kənddən VİDEOREPORTAJ

    Multimedia
    Region
