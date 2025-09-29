Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивной

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 20:56
    Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивной

    Встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября была очень продуктивной.

    Как передает Report, об этом Эрдоган заявил в своем обращении к народу после заседания правительства.

    Он отметил, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов: "Мы обсудили предстоящие совместные шаги для достижения целевого объема торговли в 100 млрд долларов. На повестке дня также были усиливающиеся нападения Израиля, российско-украинская война и другие события в регионе".

    Эрдоган подчеркнул, что позитивные результаты данной встречи будут видны в ближайшее время.

    Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп встреча
    Ərdoğan: Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdi

