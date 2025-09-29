Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивной

Встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября была очень продуктивной.

Как передает Report, об этом Эрдоган заявил в своем обращении к народу после заседания правительства.

Он отметил, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов: "Мы обсудили предстоящие совместные шаги для достижения целевого объема торговли в 100 млрд долларов. На повестке дня также были усиливающиеся нападения Израиля, российско-украинская война и другие события в регионе".

Эрдоган подчеркнул, что позитивные результаты данной встречи будут видны в ближайшее время.