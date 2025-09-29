İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Ərdoğan: Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdi

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 20:45
    Ərdoğan: Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdi

    Sentyabrın 25-də Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətin iclasından sonra xalqa müraciətində deyib.

    O bildirib ki, görüşdə bir çox məsələ müzakirə olunub: "100 milyard dollarlıq ticarət həcmi hədəfinə çatmaq üçün birlikdə atacağımız addımları müzakirə etdik. İsrailin artan hücumları, Rusiya-Ukrayna müharibəsi və regiondakı hadisələr də gündəlikdə idi".

    Ərdoğan müsbət keçən görüşün nəticələrinin yaxın zamanda özünü göstərəcəyini vurğulayıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Donald Tramp Ağ Ev
    Эрдоган: Моя встреча с Трампом была очень продуктивной

