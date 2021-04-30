Эрдоган: Местные вакцины будут готовы к сентябрю-октябрю

"Я не приму отговорок о каких-либо проблемах или трудностях с поставками вакцин".

"Я не приму отговорок о каких-либо проблемах или трудностях с поставками вакцин".

Как сообщает Report, об этом журналистам после пятничной молитвы заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“У нас достаточно вакцин. После наших переговоров с Россией поставляется и будет поставляться вакцина “Sputnik V”. Мы даже можем поговорить с президентом России Владимиром Путиным, если это потребуется. В первой половине мая у нас будут переговоры с президентом России по этому вопросу. Я не верю, что будет чрезвычайная ситуация. Наши университеты, некоторые фармацевтические фирмы серьезно работают над разработкой отечественной вакцины. Основываясь на обещании, которое они мне дали, я верю, что к сентябрю-октябрю наши вакцины тоже будут готовы”, - сказал он.