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Эрдоган: Местные вакцины будут готовы к сентябрю-октябрю

Эрдоган: Местные вакцины будут готовы к сентябрю-октябрю "Я не приму отговорок о каких-либо проблемах или трудностях с поставками вакцин".
В регионе
30 апреля 2021 г. 15:53
Эрдоган: Местные вакцины будут готовы к сентябрю-октябрю
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"Я не приму отговорок о каких-либо проблемах или трудностях с поставками вакцин".

Как сообщает Report, об этом журналистам после пятничной молитвы заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“У нас достаточно вакцин. После наших переговоров с Россией поставляется и будет поставляться вакцина “Sputnik V”. Мы даже можем поговорить с президентом России Владимиром Путиным, если это потребуется. В первой половине мая у нас будут переговоры с президентом России по этому вопросу. Я не верю, что будет чрезвычайная ситуация. Наши университеты, некоторые фармацевтические фирмы серьезно работают над разработкой отечественной вакцины. Основываясь на обещании, которое они мне дали, я верю, что к сентябрю-октябрю наши вакцины тоже будут готовы”, - сказал он.

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Версия на английском языке Erdogan: Local vaccines will be produced by September-October
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Yerli vaksinlər sentyabr-oktyabradək istehsal olunacaq"

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