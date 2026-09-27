Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Эрдоган: Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 15:40
    Эрдоган: Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно

    Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно.

    Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в соцсети Х по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

    "В этот День памяти дружественного и братского Азербайджана я с уважением чту память наших героев-шехидов и отдаю дань почета нашим ветеранам, которые сражались за освобождение Карабаха от оккупации и восстановление его свободы.

    Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно", - отметил турецкий лидер.

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    Ərdoğan: Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq
    Erdogan: Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever
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    MiniBoss

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