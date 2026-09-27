Эрдоган: Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно
- 27 сентября, 2026
- 15:40
Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно.
Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в соцсети Х по случаю 27 Сентября - Дня памяти.
"В этот День памяти дружественного и братского Азербайджана я с уважением чту память наших героев-шехидов и отдаю дань почета нашим ветеранам, которые сражались за освобождение Карабаха от оккупации и восстановление его свободы.
Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно", - отметил турецкий лидер.
Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026
Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/PtDJ5Ejvws
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