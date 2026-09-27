Ilham Aliyev Day of Remembrance
    Ilham Aliyev Day of Remembrance

    Erdogan: Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever

    Region
    • 27 September, 2026
    • 15:49
    Erdogan: Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever

    Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever, Turkish President Recep Tayyip Erdogan said in a post on X on the occasion of September 27 - Remembrance Day, according to Report.

    "On this Remembrance Day of friendly and brotherly Azerbaijan, I respectfully honor the memory of our heroic martyrs and pay tribute to our veterans who fought to liberate Karabakh from occupation and restore its freedom.

    Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever," the Turkish leader said.

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