Erdogan: Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever

Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever, Turkish President Recep Tayyip Erdogan said in a post on X on the occasion of September 27 - Remembrance Day, according to Report.

"On this Remembrance Day of friendly and brotherly Azerbaijan, I respectfully honor the memory of our heroic martyrs and pay tribute to our veterans who fought to liberate Karabakh from occupation and restore its freedom.

Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever," the Turkish leader said.

Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.



Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/PtDJ5Ejvws