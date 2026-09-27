İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Ərdoğan: Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 15:33
    Ərdoğan: Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq

    Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.

    "Dost və qardaş Azərbaycanın Anım Günü ilə əlaqədar Qarabağı işğaldan azad etmək, azadlığına qovuşdurmaq üçün mübarizə aparan qəhrəman şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi hörmətlə yad edirəm.

    Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq", - Ərdoğan qeyd edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 Sentyabr - Anım Günü Qarabağ
    Эрдоган: Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно
    Erdogan: Karabakh is Azerbaijani land and will remain so forever
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti