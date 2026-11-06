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    "Kəpəz" BOKT 6 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 15:57
    Kəpəz BOKT 6 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    "Kəpəz" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) 6 milyon manat dəyərində istiqraz yerləşdirməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 60 000 ədəd faizli, adlı, təminatsız, sənədsiz istiqrazdan gedir.

    Qiymətli kağızlar kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 12 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi yekun şərlərlə müəyyən ediləcək. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    Kəpəz BOKT Bakı Fond Birjası (BFB)
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