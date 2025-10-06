Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Эрдоган: К 2030 году население Турции может превысить 88 млн человек

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 14:03
    Эрдоган: К 2030 году население Турции может превысить 88 млн человек

    К 2030 году население Турции может превысить 88 млн человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 11-м Форуме и выставке по энергоэффективности.

    По его словам, прогнозируется, что к 2050 году численность населения страны составит 94 млн человек.

