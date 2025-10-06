Эрдоган: К 2030 году население Турции может превысить 88 млн человек

К 2030 году население Турции может превысить 88 млн человек.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 11-м Форуме и выставке по энергоэффективности.

По его словам, прогнозируется, что к 2050 году численность населения страны составит 94 млн человек.