Эрдоган: К 2030 году население Турции может превысить 88 млн человек
В регионе
- 06 октября, 2025
- 14:03
К 2030 году население Турции может превысить 88 млн человек.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 11-м Форуме и выставке по энергоэффективности.
По его словам, прогнозируется, что к 2050 году численность населения страны составит 94 млн человек.
