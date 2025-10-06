İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ərdoğan: Türkiyədə 2030-cu ildə əhali sayının 88 milyonu ötəcəyi gözlənilir

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:52
    Ərdoğan: Türkiyədə 2030-cu ildə əhali sayının 88 milyonu ötəcəyi gözlənilir

    Türkiyədə 2030-cu ildə əhalinin sayının 88 milyonu ötəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "11-ci Enerji Səmərəliliyi Forumu və Sərgisi"ndə deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2050-ci ildə əhalinin sayının 94 milyon olacağı proqnozlaşdırılır.

    Türkiyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Эрдоган: К 2030 году население Турции может превысить 88 млн человек

