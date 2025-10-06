Ərdoğan: Türkiyədə 2030-cu ildə əhali sayının 88 milyonu ötəcəyi gözlənilir
Region
- 06 oktyabr, 2025
- 13:52
Türkiyədə 2030-cu ildə əhalinin sayının 88 milyonu ötəcəyi gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "11-ci Enerji Səmərəliliyi Forumu və Sərgisi"ndə deyib.
Onun sözlərinə görə, 2050-ci ildə əhalinin sayının 94 milyon olacağı proqnozlaşdırılır.
