Эрдоган и Штайнмайер обсудили Ближний Восток и российско-украинский конфликт
В регионе
- 22 апреля, 2026
- 23:14
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщло Управления коммуникаций Администрации турецкого лидера.
Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Германией, а также региональные и глобальные процессы.
Эрдоган отметил, что война на Ближнем Востоке начала ослаблять и Европу, и если не вмешаться в этот процесс с акцентом на мирный подход, ущерб от эскалации конфликта будет гораздо большим.
Турецкий лидер добавил, что Анкара, как и в случае с Ираном, прилагает усилия для урегулирования российско-украинского конфликта посредством переговоров и достижения прочного мира.
