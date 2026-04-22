Эрдоган и Штайнмайер обсудили Ближний Восток и российско-украинский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщло Управления коммуникаций Администрации турецкого лидера.

Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Германией, а также региональные и глобальные процессы.

Эрдоган отметил, что война на Ближнем Востоке начала ослаблять и Европу, и если не вмешаться в этот процесс с акцентом на мирный подход, ущерб от эскалации конфликта будет гораздо большим.

Турецкий лидер добавил, что Анкара, как и в случае с Ираном, прилагает усилия для урегулирования российско-украинского конфликта посредством переговоров и достижения прочного мира.