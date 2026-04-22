İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    • 22 aprel, 2026
    • 22:25
    Ərdoğan ilə Ştaynmayer Yaxın Şərq və Rusiya-Ukrayna münaqişələrini müzakirə ediblər

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə almaniyalı həmkarı Frank-Valter Ştaynmayer arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.

    "Liderlər Türkiyə-Almaniya ikitərəfli münasibətləri ilə regional və qlobal prosesləri müzakirə ediblər", - məlumatda bildirilib və əlavə olunub ki, Ərdoğan Türkiyə ilə Almaniya münasibətlərinin son dövrdə həyata keçirilən yüksəksəviyyəli təmaslarla inkişaf etdiyini xatırladıb.

    Yaxın Şərqdəki müharibənin Avropanı da zəiflətdiyi vurğulanıb: "Bu gedişata sülhyönümlü yanaşma ilə müdaxilə edilmədiyi təqdirdə münaqişə prosesinin vuracağı zərər daha böyük olacaq", - Ərdoğandan sitat gətirilib.

    Türkiyənin İran məsələsində olduğu kimi, Rusiya-Ukrayna müharibəsində də müzakirələr yolu ilə münaqişələrin sona çatdırılması və davamlı sülhə nail olunması üçün səy göstərdiyini söyləyib.

    Эрдоган и Штайнмайер обсудили Ближний Восток и российско-украинский конфликт

