Эрдоган и Пезешкиан обсудили ситуацию в Иране
В регионе
- 22 января, 2026
- 19:30
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
"В ходе беседы Эрдоган отметил, что внимательно следит за событиями в Иране. Он подчеркнул, что Турция никогда не относилась положительно к сценариям внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана", - говорится в сообщении.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара заинтересована в решении этих проблем и предотвращении эскалации напряженности в регионе.
Также стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном и вопросы региональной повестки.
