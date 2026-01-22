Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Эрдоган и Пезешкиан обсудили ситуацию в Иране

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 19:30
    Эрдоган и Пезешкиан обсудили ситуацию в Иране

    Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    "В ходе беседы Эрдоган отметил, что внимательно следит за событиями в Иране. Он подчеркнул, что Турция никогда не относилась положительно к сценариям внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана", - говорится в сообщении.

    Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара заинтересована в решении этих проблем и предотвращении эскалации напряженности в регионе.

    Также стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном и вопросы региональной повестки.

